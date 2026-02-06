投資詐欺の被害を未然に防いだとして、2月5日、阿波市の銀行員3人に警察から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、阿波銀行市場支店の豆成博正支店長と佐古みちよさん、石崎美紀さんの3人です。5日、支店で贈呈式が行われました。3人は2025年12月、支店を訪れた高齢の男性から「ATMで91万円を振り込もうとしたが操作できなかったので、窓口で手続きしたい」と申し出を受け、振り込みの理由を確認したところ、SNSを使った投