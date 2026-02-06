2025年1年間に家計が消費に使った金額が発表され、ラーメンへの支出は、山形市が4年連続で1位になった。山形市役所では「1位になりました！」との発表に、集まった人から「やったー！」と歓声が上がった。総務省が発表した2025年の家計調査によると、2人以上の世帯がラーメンに支出した金額は、山形市が全国1位となった。2位となった新潟市の1万9073円に、6000円以上の差をつけ、4連覇を果たした。市役所には、地元の多くのファン