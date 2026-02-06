今回は、元妻に完全に見捨てられた男性のエピソードを紹介します。金を返せば復縁できると思ったのに…「俺はギャンブルが好きで、そのせいで多額の借金があります。これまで妻に借金を肩代わりしてもらったりしていたのですが、ある日妻に唐突に『あんたとはもう無理。離婚したい！』と言われ、妻は娘と一緒に家を出ていきました。妻には、『今まであんたのために私が肩代わりしたお金、全部返して？』と言われ、なんとか金を借り