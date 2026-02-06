5月3日～6日に埼玉スタジアム2002周辺／野外特設会場にて開催される大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』の、出演アーティスト第2弾が発表された。 （関連：VIVA LA ROCK、JAPAN JAM…2017年GW春フェスの新施策は？ホスピタリティ面にも注目） 今回発表されたのは、アイナ・ジ・エンド、35.7、STARGLOW、なとり、羊文学、名誉伝説、UVERworld、CLAN QUEEN、東京スカパラダイスオーケストラ、