ファジアーノ岡山は6日、法政大MF小倉幸成が「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」として承認されたことを発表した。背番号は特別指定として異例の5。小倉は2028年1月からの加入が内定している。小倉は鹿島アントラーズの育成組織出身で、法政大に進学後は世代別の代表に継続して選出されている。今月にはロサンゼルスオリンピック世代のメンバーで構成されたU-21日本代表でU23アジアカップを優勝。決勝では2ゴールを決めていた