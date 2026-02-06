アジアサッカー連盟(AFC)は6日、今月17日に行うAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ最終節・FCソウル対サンフレッチェ広島の会場がモクトンスタジアムに変更されることを発表した。キックオフ時間は変わらず午後7時としている。この試合は当初ソウルワールドカップ競技場での開催が予定されていた。しかし『朝鮮日報』などの韓国メディアによると、寒波の影響で芝生が凍結するなどしたためピッチコンディショ