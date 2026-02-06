アトランタ・ホークス vs ユタ・ジャズ日付：2026年2月6日（金）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 121 - 119 ユタ・ジャズ NBAのアトランタ・ホークス対ユタ・ジャズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし30-31で終了する。第2クォーター