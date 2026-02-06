韓国を「ゴミの国」と言い放った元NPB投手が、デトロイト・タイガースの春季キャンプ参加名簿に含まれた。【写真】「バイバイ！ゴミの国」元NPB投手の侮辱発言タイガースは2月5日（日本時間）、春季キャンプに参加するメンバーを発表した。ここに名を連ねたのが、かつて2022年に埼玉西武ライオンズにも在籍したアメリカ人投手バーチ・スミスだ。スミスは西武退団翌年の2023年に韓国KBOのハンファ・イーグルスと契約したが、開幕戦