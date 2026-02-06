きょう、総務省の去年１年間の家計調査の結果が発表され、山形市がラーメン消費額全国１位となりました。 【写真を見る】【動画】ラーメン消費額ランキング山形市が日本一で4連覇達成！ 過去最高額更新！ ラーメン店の店主らも歓喜！ 総務省家計調査 今年も過去最高額を更新し、見事、４連覇達成です。 午前８時過ぎの山形市役所です。 山形市長や市内のラーメン店の店主らが集まり、発表の瞬間を