岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを更新。大阪を楽しむプライベートショットを公開した。 【写真】岩田剛典が堂々と大阪の街を散策！天王寺動物園も訪れる。【動画】ソロツアー『SPACE COWBOY』大阪公演の様子①② ■岩田剛典が大阪満喫、だるま大臣との2ショットも！ 岩田は、ソロツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』の大阪公演を2月3・4日に大阪城ホ