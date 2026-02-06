木梨憲武が自身のInstagramを更新し、妻・安田成美とともに、“還暦”を迎えた長嶋一茂を祝福する3ショットを投稿した。 【写真】赤いちゃんちゃんこ姿の“還暦”長嶋一茂を祝う木梨憲武＆安田成美夫妻 ■“還暦”を迎えた長嶋一茂と勝俣州和が赤いちゃんちゃんこ姿を披露 木梨は「ザワつく還暦おめでとう会！！」と題し、1月26日に60歳の誕生日を迎えた長嶋を「HAWAII支部ALOHA村隊長・空手選手一茂さん、還暦60歳オメデトウご