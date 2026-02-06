めぶきフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が2月6日昼(12:15)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.8％増の892億円に伸び、通期計画の1060億円に対する進捗率は84.2％となり、5年平均の85.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.1％増の167億円に拡大する計算に