ブロードバンドタワー [東証Ｓ] が2月6日昼(12:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比12.4％増の9億円に伸びたが、26年12月期は前期比46.1％減の4.9億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円減の2円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の1.5億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の4.4％→7.0％に