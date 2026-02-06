アストロズからフリーエージェント（FA）になっていたフランバー・バルデス投手が、3年1億1500万ドル（約180億円）でタイガースと合意した。4日（日本時間5日）に米メディアが一斉に伝えた。チームのエースであるタリク・スクーバル投手も自身のSNSを更新し、“大谷翔平キラー”の加入を歓迎した。 ■メジャー屈指の「先発左腕2本柱」完成 ドミニカ共和国出身のバルデス