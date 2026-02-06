卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は6日、中国・海口市で女子シングルスのグループステージ第3戦が行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同126位のサー・リンチェン（シンガポール）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利して3連勝を飾った。 ■中国撃破のサウスポーが勢いに乗る グループ5に入った長粼は、初戦で世界ランキング210位の