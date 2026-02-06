マッシュフードラボが運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、2匹の猫をモチーフにした期間限定クレープフェア“Creme Crepe Cats”を13日から3月4日まで提供する。【写真】コク深い味わい…『黒ごまといちごフロマージュのクレープ』見た目も味わいも個性豊かな、選べる2種の猫クレープが登場。“Creme Crepe Cats”と名付けた今回のフェアでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフに、