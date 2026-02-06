町の特産品を子ども達に味わってもらおうと熊本北部漁協が長洲町にノリを贈りました。 【写真を見る】2月6日は「海苔の日」漁協が『一番ノリ』4200枚を子ども達へ熊本県長洲町 熊本北部漁協が贈ったのは今シーズン収穫された一番ノリ4200枚です。 2月6日の「海苔の日」に合わせて長洲町の特産を子ども達に味わってもらいたいと、漁協が40年以上前から続けています。 漁協によりますと、今シーズンは高水温や少