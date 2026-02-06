れいわ新選組の山本太郎代表は６日、東京・錦糸町駅前で、衆院選（８日投開票）東京１４区に立候補している櫛渕万里共同代表の応援に入った。山本氏は多発性骨髄炎の一歩手前で療養のために議員辞職し、衆院選で街頭に立つことはないと宣言していた。ところが前日に池袋の街頭で復帰し、この日もマイクを握った。山本氏は「私は生きてます。すいません」と切り出し、「衆院選で自民党が３００議席を取る勢いって、地獄は深まる