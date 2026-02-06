アンガールズ・田中卓志から、ＢＳテレ東にまさかの企画提案！「野鳥の番組やりたいんです、、、」その熱量に押され、ＢＳテレ東では、２月13日（金）、20日（金）の2週連続で「野鳥を見る田中」を放送決定！建築、紅茶、苔鑑賞など多趣味なアンガールズ・田中卓志が、今バードウォッチングにどハマりしているという！そんな田中が野鳥スポットを巡りながら大好きな野鳥の魅力を全力で満喫する“癒やし系バラエ