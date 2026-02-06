timeleszが、4月29日にニューアルバム『MOMENTUM』のリリースを発表した。新たな家族と走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志をコンセプトにしたという今作。ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJ-POP13曲を収録しているという。さらに、通常盤DISC2にはtimeleszとしては初と