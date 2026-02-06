“ご当地ソングの女王”水森かおりが、３月３１日に新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」をリリースすることを発表した。新曲は２００３年に「ＮＨＫ紅白歌合戦」の初出場を知らされた縁起の良い場所である名古屋が舞台となる。作詞にたかたかし氏、作曲に弦哲也氏という黄金コンビによる渾身の作品。名古屋の“尾張”と恋の“終わり”を掛け合わせた掛け詞がキャッチーで、つかみかけた幸せも束の間、すれ違いから好きな人と別れ