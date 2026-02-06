STARGLOWが、＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』＞を神奈川・横浜BUNTAIで計3公演開催し、計15,000人を動員。記念すべき1公演目をレポートする。おそらくメンバーが選曲したであろうロック、ヒップホップ、R&B、ラテンポップ…洋邦問わず、幅広い楽曲が場内にBGMとして流れる。注意事項などのアナウンスもメンバー自身が担当。開演前から5人の意志があちこちから感じられるのがSTARGLOWらしい。ビジョンに、TAIKI