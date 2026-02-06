Suchmosが、5月から国内9都市18公演となる＜The Blow Your Mind TOUR 2026＞の開催を発表した。本ツアーは、Suchmosがリスペクトするアーティストを招いておこなう対バン形式でのライブになる。2020年に開催予定であったが、世界的なパンデミックの影響により開催中止を発表。2026年の活動再開を経て約6年ぶりのリベンジとなっており、多様な音楽性をルーツに持った彼らならではのバラエティに富んだアーティストが揃うステージに