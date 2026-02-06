通称「チー付与」で知られる、累計発行部数が130万部を突破した（※電子書籍含む）ファンタジー漫画『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』（講談社「月マガ基地」にて連載中）のアニメ化が決定。アニメ『チート付与魔術師』として、P.A.WORKSが制作を担当する。併せて、ティザーサイトがオープンし、超ティザービジュアル＆PVが解禁されたほか、原作小説・六志麻あさ、漫画・業務用餅、キャラクタ