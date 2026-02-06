『I.ADORE』が、初の楽曲「IDOLIZE」を2月11日に配信リリースすることを発表した。さらに、ショートアニメep02も公式YouTubeチャンネルにて公開された。前回公開されたep01では、「この国のアイドルになる」ことを決意した彼ら。しかし、今後の生活を送るための重大な問題が発覚して--。気になるep02のストーリーは公式YouTubeでチェックしてほしい。初のオリジナル楽曲「IDOLIZE（ヨミ：アイドライズ）」は、本日より配信リリース