2024年に発売されたアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』の最新作『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（Nintendo Switch 2／PS5／PS4／Steam）が、2026年7月9日に発売することが発表された。【動画】新プレイアブルキャラ「ベアトリクス」の性能も確認できるショーケース映像本作は『グランブルーファンタジー』を原作とした3DアクションRPG。多彩なキャラクターとの連携で、爽快なバトルを体験でき、『GRA