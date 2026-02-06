水森かおりが、ニューシングル「恋の終わりの名古屋にひとり」を3月31日にリリースすることを発表した。2003年に『NHK紅白歌合戦』の初出場を愛知・名古屋で知らされたという縁起の良い場所が舞台となる。作詩に・たかたかし、作曲に弦哲也という黄金コンビによる渾身の作品。名古屋＝（“尾張”）と、恋の“終わり”を掛け合わせた掛詞がキャッチ―で、掴みかけた幸せも束の間、すれ違いから好きな人と別れてしまった女性の切ない