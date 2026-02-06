俳優の青木崇高が６日、都内で「ＴｈｅＦｉｒｓｔＳｉｐ〜はじまりの、ひとくち。〜」オープニングイベントに登壇した。世界中のウイスキー好きから愛される老舗ブランド「グレンドロナック」の世界観を体感できる国内初の一般向けイベント（６〜８日まで開催）。青木は３０代の頃からウイスキーの魅力の虜（とりこ）になったそうで、「まだまだ（歴は）浅いんですけど、生涯良き相棒として付き合っていきたい」と愛好家で