「モスバーガー」を運営するモスフードサービス（東京都品川区）が、「TABASCOソース」を使用した期間限定メニュー「和牛バーガー チポトレ＆ベーコンTABASCOチポートレイソース使用」を東京・モスプレミアム千駄ヶ谷店と神奈川・モスプレミアム桜木町クロスゲート店の2店舗で、2月5日から新発売します。【写真】色鮮やか！「TABASCO」ソース全7種類！辛そうな「和牛バーガー」＆「大人のベリーソフトクリーム」をもっと！