8日投開票される衆議院選挙を前に6日朝、県内55か所で投票を呼び掛ける啓発活動が行われました。「投票お願いします」JR松本駅前では県や市の選挙管理委員会などがティッシュを配りながら衆院選の投票を呼び掛けました。解散から投開票までの期間が戦後最短といわれる今回の衆院選。1日までの県内5つの小選挙区の期日前投票者数は10万2768人で2年前の前回選挙の同じ時期と比べて5245人上回っています。 県松本地域振興局 斎藤政一