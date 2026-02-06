Fireflyの生成イメージ いよいよ開幕となった「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」。開会式は2月7日早朝4時(日本時間)からで、NHK総合では3時45分より生中継が行なわれる。 NHKの生中継では、現地ゲストとして「テルマエ・ロマエ」などで知られる漫画家のヤマザキマリが出演。アナウンサーは札幌放送局の曽根優とアナウンス室の星麻琴。地上波放送はNHK ONEの同時・見逃し配信でも視聴できる。なお、Eテ