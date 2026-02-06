11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！みなさんはディズニープラスに加入していますか？加入している方、最近何を観ましたか？？私はディズニープラスのアプリを開く度に、何を観ようかなと悩んでしまいます。新しい作品