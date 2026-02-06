なかやまきんに君が「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」お披露目会に登壇。毎日食べる筋肉サラダを紹介し、さらに脂肪燃焼を高めるMCTオイルを、コーヒーに“パワー”注入しました。【写真を見る】【なかやまきんに君】筋肉サラダにMCTオイルをヤー！「一粒ずつをトマト、と言いたい」トマトに敬意表す日清MCTオイルHCのアンバサダーに就任したきんに君は?5年くらい前から、ボディビルの大会に向けて減量がキッカケで使うように