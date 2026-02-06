あさって8日（日）は衆議院議員選挙の投票日となりますが、日本海側を中心に再び大雪となるおそれがあります。また、関東の平野部でも雪が降り、東京23区も含めて雪が積もる可能性があります。■きょうは東京など暖かさ継続きょう6日（金）から、日本海側では雪のエリアが広がり、北日本では風が強まるでしょう。太平洋側ではおおむね晴れて、この時季としては気温が高い予想です。関東から西では15℃を超える所もあり、東京は16℃