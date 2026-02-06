衆議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。各政党の戦略や課題について、フジテレビ政治部・木村大久記者が報告します。6日は、「減税日本・ゆうこく連合」、「日本保守党」、「社民党」、「チームみらい」です。衆議院選挙では国会議員が5人以下の少数政党も独自のカラーを打ち出し、支持拡大を図っています。減税日本・ゆうこく連合原口共同代表：天が私に今までの古い政治に変わる選択肢を示せと言っている。