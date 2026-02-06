ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（18＝健大高崎）が6日、2度目のブルペン入りした。捕手を立たせたまま、20球。直球のみで、変化球の解禁は持ち越しとなった。ブルペン前のキャッチボールから力強いボールを投げていたことについて「球数がブルペンで20球と少ないので、できるだけ遠投などブルペン以外で強く投げて、距離も取って、そこで球数を少し投げてからブルペンに入る形にした。前回よりも良い感じで入れたかなと思