脱税の疑いで東京地検特捜部に逮捕された輸入販売会社代表の男が、容疑を否認していたことがわかりました。韓国から仕入れたベビー用品などを販売する「ビタットジャパン」の代表取締役・李荕鉉（イ・ギョンヒョン）容疑者（57）は、法人税など約1億2800万円を脱税した疑いがあり、5日に逮捕されました。その後の取材で、李容疑者は逮捕前の調べに容疑を否認していたことがわかりました。また、李容疑者は脱税で得た金を貯金