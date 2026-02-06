通行止め中の「阿須ガード」 工事の進捗は？埼玉県の飯能市に、鉄道の築堤下をくぐる狭い県道を拡幅するため、道路側が4年間通行止めとなっている場所があります。通行止め開始から約2年3か月が経過した2026年1月、県が工事の進捗を写した最新の現場写真を公開しました。築堤の下に、まるで“要塞”のような物々しいやぐら風の構造物が築かれています。【注意！ 幅員狭し！】これが拡幅開始前の「狭すぎる県道ガード」です（写真