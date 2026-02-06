日清製粉グループ本社の次期社長（6月下旬就任）に内定した永木裕執行役員。2023年4月からは日清製粉常務取締役海外事業本部長を担い、グループの次代に向けた成長基盤の強化に奔走してきた。「当社は01年に現在の分社体制へと移行。『自立と連合』を旗印に、各事業会社がそれぞれの業界で競争力を磨いてきた。変化の激しいこれからの時代を勝ち抜いていくため、国内外を問わずグループの総合力を結集し、潜在能力を覚醒させたい