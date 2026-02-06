愛知県岡崎市の東名高速で、トラックがガードレールを突き破り道路下に転落しかかる事故がありました。 【現場の画像】「トラックが事故を起こしている」ガードレール突き破り… あわや転落 東名高速 警察によりますときょう午前4時過ぎ、東名高速・上り線の豊田ジャンクション岡崎インターチェンジ間で、近くを車で走っていた男性から「トラックが事故を起こしている」などと通報がありました。