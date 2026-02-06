NNNと読売新聞社は共同で衆議院選挙終盤の情勢調査を行いました。鹿児島1区は自民党の候補が一歩リードし、2区と4区は戦いを優位に進めています。3区は中道改革連合と自民党の候補が、激しく競り合っています。鹿児島1区です。自民党の宮路さんが一歩リードし、中道の川内さんが激しく追っています。宮路さんは自民支持層の8割を固め国民民主支持層にも食い込んでいます。川内さんは中道支持層の9割強を固め、共産