五島市出身の社長が手がける美容・健康機器の大手「MTG」が、女性限定のレースチームを作ると発表しました。 MTGが参戦を表明したのは、女性限定のモータースポーツシリーズ『KYOJO CUP』です。 今回、MTGは「Team ReFa with AIWIN」を結成。 2026シーズンに参戦するほか、シリーズパートナーにも就任し、大会のサポートも行います。