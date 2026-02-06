アンガールズの田中卓志がＢＳテレ東「野鳥を見る田中」に単独出演することが６日、分かった。同局が２月１３、２０日の２週連続で放送すると発表した。今、野鳥観察にはまっている田中の念願が成就した。「野鳥の番組をやりたいんです」とＢＳテレ東に直訴したという。ただ野鳥を見るだけだが、スポットを巡りながら大好きな野鳥の魅力を全力で満喫する癒やし系バラエティー番組。一眼レフカメラでカワセミやエナガを狙う。撮