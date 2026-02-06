2月6日朝、熊本県菊陽町の国道で大型トラックと乗用車が衝突し、国道443号が一時通行止めとなりました。現在は解除されています。 【写真を見る】防犯カメラに映った衝突の瞬間 6日午前6時20分ごろ、菊陽町馬場楠の国道443号で、大型トラックと乗用車が衝突しました。 近くの防犯カメラの映像をみると、2台がすれ違う時に衝突音が響き、トラックがその先で停止した時には、車も前方が大破した状態で停止していました。 警察に