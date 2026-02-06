元乃木坂４６で女優、歌手の生田絵梨花が、５月６日に開催される「ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ！〜母に感謝のコンサート２０２６ｉｎＴＯＫＹＯ〜」（東京・サントリーホール）に出演することが６日、分かった。「母に感謝のコンサート」は「家族の中心であり、誰もが愛おしく尊く想う存在の母親に、日常では伝えられない感謝を伝えたい」という思いから２００７年に大阪でスタート。東京での開催は５回目とな