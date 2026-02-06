俳優・高橋英樹が40歳の頃の映像が公開され、その精悍な顔つきに黒柳徹子は思わず「すごいハンサム！」と絶賛した。【映像】ハンサム過ぎる40歳の高橋英樹高橋は、後輩の船越英一郎とともに2月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。出会った頃からの思い出話やそれぞれの近況について語った。番組では、1984年に同番組に出演した高橋の映像を紹介。高橋は、結婚して8年目に待望の娘・真麻が生まれ「世の中が