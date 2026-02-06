元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（46）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。同局・山崎夕貴アナウンサー（38）との2ショット写真を披露した。中村は「ざきさんが忙しくなる前に…ランチ」と書き出し、2ショット写真をアップ。ハッシュタグで「元同僚」「私はテニス後にランチ」「ざきさんはランチ後にヨガ」「赤ワインのような葡萄ジュース」と続け、「4月から夕方のニュース担当」「頑張れ〜」とエールを送