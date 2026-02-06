石油ファンヒーターはすぐ暖まりやすく、寒い朝や帰宅直後に助かる暖房です。一方で「灯油代に加えて電気代もかかるなら、エアコンより高いのでは」と不安になりますよね。結論から言うと、どちらが安いかは外気温、部屋の断熱、使う時間、燃料単価で変わります。 この記事では、あなたの家で判断できるように、計算のしかたと逆転条件をわかりやすく解説します。 石油ファンヒーターとエア