ロッテは6日、球団が運営する野球教室「マリーンズ・ベースボールアカデミー（以下、MBA）」では、2026年度スクール生（2026年4月〜2027年3月）の募集を、2月7日（土）18時00分より開始すると発表した。MBAは、地域の子どもたちに野球の楽しさと技術を伝えることを目的に、球団OBの藤田宗一氏、塀内久雄氏をはじめとした元プロ野球選手や、教員免許を取得したテクニカルコーチによる指導を行っている。現在は、県内5拠点（美浜