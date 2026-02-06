「第46回 青龍映画賞」 第98回アカデミー賞・国際長編映画賞へのノミネートは叶わなかったものの、韓国代表作品として名だたる賞レースで世界的注目を浴びてきた「しあわせな選択(英題：NO OTHER CHOICE)」(3月6日(金)より日本公開)。韓国の巨匠パク・チャヌク監督と「イカゲーム」のフロントマン役も記憶に新しいイ・ビョンホンとの、「JSA」以来25年ぶりとなる再タッグ作となるだけに、本国・韓国での評価はまた格別。韓国